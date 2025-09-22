Eşiyle gittiği otelde ölü bulunan kadının son anları kamerada
İstanbul Bakırköy'de eğlence mekanından sonra, eşiyle otele giden Acil Tıp Tekniseni kadın, otel odasında fenalaşıp hayatını kaybetti. Şüpheli ölümle ilgili gözaltına alınan kadının eşi tutuklanırken, çiftin otele giriş anları güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, 19 Eylül Cuma günü gece saatlerinde Bakırköy Cevizli Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre E.C.G. (39), eşi E.G.(41) ve eşinin arkadaşı H.E. ile eğlence mekanında bir süre alkol aldı. Eğlenceden sonra çift semtteki bir otele gitti. G. çifti otel odasına yerleşirken, arkadaşları H.E. ise dışarıda bekledi.
Bir süre sonra otelin lobisine inen E.G., eşinin fenalaştığını söyledi. İhbar üzerine otele gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan E.C.G. kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
EŞİ TUTUKLANDI
Olayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı. Yapılan çalışmalarda savcılık, kadının ölümünün şüpheli olduğu yönünde soruşturma başlattı. Olayla ilgili kadının eşi E.G. ve H.E. gözaltına alındı. E.C. G.'ün cenazesi kesin ölüm nedeninin tespiti için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Emniyetteki sorgularının ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden E. G. çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. H. E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
OTELE GİRDİĞİ ANLAR KAMERADA
Diğer yandan çiftin otele giriş anlarının güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.