Eşiyle gittiği otelde ölü bulunan kadının son anları kamerada

Olayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı. Yapılan çalışmalarda savcılık, kadının ölümünün şüpheli olduğu yönünde soruşturma başlattı. Olayla ilgili kadının eşi E.G. ve H.E. gözaltına alındı. E.C. G.'ün cenazesi kesin ölüm nedeninin tespiti için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Emniyetteki sorgularının ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden E. G. çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. H. E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.