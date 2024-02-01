Eski 22 derecede havaya atılan sıcak su kristalleşti

Doğu Karadeniz'in yükseklerinde kar yağışının ardından dondurucu soğuklar etkili oluyor. Kar ve buzlanma nedeniyle bölgede birçok köy yolu ulaşıma kapanırken, Bayburt'ta hava sıcaklığı, sıfırın altında 22 derece ölçüldü.