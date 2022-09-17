Eski AK Partili başkan seçim evraklarını yakarken yakalandı
Çorum'da önceki dönem AK Parti'den mahalle başkanlığı yapan bir kişi şehir merkezine yakın boş bir alanda seçimle ilgili "resmi olmayan" evrakları yakarken polis tarafından yakalandı.
Çorum'da geçen dönem AK Parti Akkent Mahalle Başkanlığı yapan F.D. seçimle ilgili evrakları yakarken polis tarafından yakalandı.
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Edinilen bilgiye göre; vatandaşların durumdan şüphelenerek haber vermesi üzerine eski ekin yolu yakınlarındaki alana gelen polis ekipleri F.D. seçimle ilgili kağıtları yakmaya çalıştığı sırada yakaladı.
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