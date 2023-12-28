Eski Bakan Yaşar Okuyan son yolculuğuna uğurlandı

Akciğer rahatsızlığı nedeniyle Ankara'da tedavi gördüğü özel hastanede, 10 gün önce iç kanama geçirip yoğun bakım servisine alınan ve entübe edilen eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan, 26 Aralık'ta yaşamını yitirdi. Okuyan'ın cenazesi, dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlenen törenin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Yalova'ya gönderildi. Okuyan için bugün Yalova Merkez Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.