Eski Başbakan artık kulübede yaşayacak
İngiltere eski Başbakanı David Cameron, evinin bahçesine 25 bin sterlin (114 bin TL) harcayarak lüks bir kulübe inşa ettirdi.
İngiltere eski Başbakanı David Cameron, karısının isteği üzerine evinin bahçesine 25 bin sterlin (114 bin TL) harcayarak lüks bir kulübe inşa ettirdi.
İngiliz Daily Mail gazetesi, bahçeye kurulan kulübenin Cameron’un eli Samantha Cameron’un fikri olduğu belirtildi.
Daily Mail, Cameron’un kulübeyi kitap yazma alanı olarak kullanmak istediğini, Cameron’un çocuklarının da evin bahçesindeki kulübeyi kullanmak istediğini yazdı.