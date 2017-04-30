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  3. 30 Nisan 2017 20:01

Eski Başbakan artık kulübede yaşayacak

İngiltere eski Başbakanı David Cameron, evinin bahçesine 25 bin sterlin (114 bin TL) harcayarak lüks bir kulübe inşa ettirdi.

Eski Başbakan artık kulübede yaşayacak

İngiltere eski Başbakanı David Cameron, karısının isteği üzerine evinin bahçesine 25 bin sterlin (114 bin TL) harcayarak lüks bir kulübe inşa ettirdi.

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Eski Başbakan artık kulübede yaşayacak

İngiliz Daily Mail gazetesi, bahçeye kurulan kulübenin Cameron’un eli Samantha Cameron’un fikri olduğu belirtildi.


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Eski Başbakan artık kulübede yaşayacak

Daily Mail, Cameron’un kulübeyi kitap yazma alanı olarak kullanmak istediğini, Cameron’un çocuklarının da evin bahçesindeki kulübeyi kullanmak istediğini yazdı.

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Eski Başbakan artık kulübede yaşayacak

Cameron ailesinin oğlu ise kulübeyi alternatif bir yatak odası olarak kullanmak istiyor. Kulübeyi inşa eden Red Sky Shepherd’s Hut şirketinden Paul Bennett, Cameron’a yapılan satışın kendisi için unutulmaz olduğunu söyledi

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