Eski cep telefonları sizi zengin edebilir! İnanılmaz fiyatlara satılıyor
Şimdilerde yüzüne bakmadığımız, raflarda çürüyüp giden eski cep telefonları inanılmaz rakamlara alıcı buluyor. İşte yüksek fiyatlara satılan eski cep telefonları...
Eskinin 3310'ları şimdikilerin iPhone karşı! Teknoloji her geçen gün kendini yenilerken, kullandığımız cihazlar da bir süre sonra popülaritesini ne yazık ki kaybediyor. Dev şirketler sürekli yeni modelleri piyasa sürdükçe bir üst modele sahip olmak için dünyadaki birçok kişi kıyasıya yarış içinde.
Bugün en üst model olarak aldığımız bir telefonun sadece birkaç ay içinde yeni bir modeli daha çıkıyor ve elimizdeki telefon eskiyor. Hal böyle olunca da eski telefonlar raflara kaldırılıyor. Ancak şimdi öyle bir moda var ki, bir grup eski telefonların peşine düşmüş durumda.
Evlerde unutulan eski telefonunuzu satarak para kazanmanız mümkün. Üstelik ciddi paralar verenler var.
Bu hafta bir teklif sahibi, açılmamış birinci nesil bir iPhone için orijinal fiyatının 50 katından fazla olan 39.000 $ (725 bin TL) ödedi.