Eski eş kabusu yaşayan Rus kadın: Hayatımı KADES'e borçluyum
Antalya'da, Kadın Destek Uygulaması (KADES) ile ölümden dönen A.K. (35), yaşadığı dehşet anlarını anlattı. Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eski eşinin tabancayla kapıya dayanması üzerine KADES uygulamasının butonuna bastığını anlatan A.K., "Polis 3 dakikada geldi ve kurtulduk" dedi.
A.K., evi tadilat gördüğü için 7 yaşındaki kızıyla birlikte eski eşinin annesi ile babasının kaldığı eve geldi. A.K.'nın evde olduğunu öğrenen eski eşi Alper T.A. (40), tabancayla birlikte binaya girip kapıya dayandı. Kapıyı açmayan A.K., daha önceden cep telefonuna yüklediği KADES uygulamasının butonuna bastı. Bu sırada kapı önünde beklemeye devam eden Alper T.A., süngüsünü çektiği tabancanın ateş almasıyla kendisini sol bacağından yaraladı.
A.K.'nın butona basmasının ardından 3 dakika içerisinde resmi ekipler olay yerine ulaştı. Bina içersindeki Alper T.A.'yı ikna etmeye çalışırken silah sesini duyan ekipler, çelik yeleklerini giyerek çevre güvenliği alıp caddeyi araç trafiğine kapattı. Olay yerine takviye olarak özel harekat polisi, ambulans ve itfaiye ekipleri istendi.
ÇATIDAN GAZ BOMBASIYLA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, operasyon hazırlığı yaptı. Bina sakinleri ile çevre binada oturanlar, balkon ve pencerelerden olan biteni izlemeye çalıştı. Özel hareket polislerinden bir ekip binaya kapıdan girerken, bir diğer ekip ise itfaiye merdiveniyle ulaştığı çatıdan içeriye gaz bombası attı. Alper T.A., çatıdan giren ekipler tarafından etkisiz hale getirildi. Yaralı Alper T. A., tedavi edilmek üzere Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.
KORKU DOLU ANLARI ANLATTI A.K., yaşadığı korku dolu anları bugün Antalya Emniyet Müdürlüğü önünde gazetecilere anlattı. Boşandığı eşinin madde bağımlısı olduğunu ve sürekli madde kullandığını öne süren A.K., "Uzaklaştırması olduğu halde sürekli rahatsız ediyordu. 4 gün önce beni bıçakla tehdit ettiği için Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden KADES uygulamasını yükletmiştim. Zaten son uzaklaştırmayı da o gün almıştı. Dün de elinde silahla geldi ve kapıyı uzun üzere çaldı.