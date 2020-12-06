Eski eş kabusu yaşayan Rus kadın: Hayatımı KADES'e borçluyum

ÇATIDAN GAZ BOMBASIYLA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, operasyon hazırlığı yaptı. Bina sakinleri ile çevre binada oturanlar, balkon ve pencerelerden olan biteni izlemeye çalıştı. Özel hareket polislerinden bir ekip binaya kapıdan girerken, bir diğer ekip ise itfaiye merdiveniyle ulaştığı çatıdan içeriye gaz bombası attı. Alper T.A., çatıdan giren ekipler tarafından etkisiz hale getirildi. Yaralı Alper T. A., tedavi edilmek üzere Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.