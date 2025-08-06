Eski eşi kocasını yol ortasında evire çevire dövdü
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde eski eşiyle arasında problem olan bir kadın, cadde ortasında eski kocasını yere yatırarak dövdü.
Kaynak: İHA
Olay, Yıldırım ilçesi Beyazıt Mahallesi Ankara Yolu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir kadın, eski eşiyle cadde üzerinde karşılaşınca bir anda öfkeden deliye döndü.
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Yere yatırdığı adamı tekme tokat döven kadını çevredeki vatandaşlar ayırmakta güçlük çekti. Olay yerine kısa sürede polis ekipleri sevk edildi.
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Ekipler, öfkeli kadını zorlukla sakinleştirirken, tarafları ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürdü. Kadının "Bizi dolandırdın" dediği anlar kameraya yansıdı.
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