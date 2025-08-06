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Eski eşi kocasını yol ortasında evire çevire dövdü

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde eski eşiyle arasında problem olan bir kadın, cadde ortasında eski kocasını yere yatırarak dövdü.

Kaynak: İHA
Eski eşi kocasını yol ortasında evire çevire dövdü - Resim: 1

Olay, Yıldırım ilçesi Beyazıt Mahallesi Ankara Yolu Caddesi'nde meydana geldi.  İddiaya göre, bir kadın, eski eşiyle cadde üzerinde karşılaşınca bir anda öfkeden deliye döndü. 

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Eski eşi kocasını yol ortasında evire çevire dövdü - Resim: 2

Yere yatırdığı adamı tekme tokat döven kadını çevredeki vatandaşlar ayırmakta güçlük çekti. Olay yerine kısa sürede polis ekipleri sevk edildi.

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Eski eşi kocasını yol ortasında evire çevire dövdü - Resim: 3

 Ekipler, öfkeli kadını zorlukla sakinleştirirken, tarafları ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürdü. Kadının "Bizi dolandırdın" dediği anlar kameraya yansıdı.

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Eski eşi kocasını yol ortasında evire çevire dövdü - Resim: 4
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