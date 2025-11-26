Eski eşinin arkadaşının oturduğu siteyi bastı; tüfekle dehşet saçtı
Ankara'da bir kişi, boşanmalarına neden olduğunu iddia ettiği eski eşinin arkadaşının oturduğu sitede pompalı tüfekle 2 görevliyi yaralayıp, havaya ateş açtı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, Etimesgut ilçesi Yapracık Mahallesi'ndeki sitede meydana geldi. H.A., boşanmalarına neden olduğunu iddia ettiği eski eşinin arkadaşının oturduğu siteye gitti.
Elinde pompalı tüfek bulunan H.A., kadının oturduğu daireyi sorduğu site görevlileri D.B. ve D.Ö. ile tartıştı. H.A., tartışma sırasında pompalı tüfekle ateş etti. H.A., daha sonra sitenin bahçesinde havaya ateş etmeye devam etti. Durumu gören site sakinlerinin ihbarıyla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ayaklarına saçma isabet eden 2 site görevlisi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Şüpheli ise jandarma tarafından gözaltına alındı. H.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, pompalı tüfekle ile ateş ettiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde; H.A.'ın site meydanında bağırıp, havaya ateş ettiği, ayrıca pompalı tüfekle sitedeki binaları dolaştığı görüldü.
'SAĞ SOLA ATEŞ ETMEYE BAŞLADI'
Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu olan D.Ö., sitede 700 kişinin oturduğunu söyleyerek, "Dışarıya çıktığımızda aracın arkasına geçmemizle zaten ateş etmesi bir oldu. Saniyelik bir şey oldu. Biz de tabii geri çekildik. Tekrar oradan binaların arasından parka geldi. Burada bağırmaya başladı. Sağa sola ateş etmeye başladı. Havaya ateş açtı. Zaten bir gün öncesi buraya gelip bankta alkol almış" dedi.