Eski eşinin önünü kesip, kimyasal madde attı!
İstanbul Bayrampaşa'da yaşayan Yasemin A., bir yıl önce boşandığı ve uzaklaştırma kararı aldırdığı eski eşinin kimyasal maddeli saldırısına uğradı. Yasemin A., ''Şikayette bulundum, hiçbir ceza almadı. Üç kez uzaklaşma kararını ihlal etti, ceza almadı'' diyerek isyan etti.
Bayrampaşa'da yaşayan, 2 çocuk annesi Yasemin A. (32), 12 yıl evli kaldığı Yusuf Ç. (36) ile bir yıl önce boşandı. Ayrılığın ardından eski eşini taciz eden Yusuf Ç. hakkında, uzaklaştırma kararı verildi. Ancak Ç. eski eşini rahatsız etmeye devam etti. A. çocuğunu hastaneye götürdüğü sırada da eski eşi tarafından darbedildi.
Yasemin A., önceki gün sabah saatlerinde de Bayrampaşa Muratpaşa Mahallesi'ndeki evinden işe gitmek için ayrıldı. Bu sırada park halindeki araçların arkasına gizlenen Yusuf Ç., A.'un yolunu kesti. Ç. bir süre tartıştığı kadınının yüzüne, 'Güzelliğine mi güveniyorsun?' diyerek kimyasal madde attı. Yasemin A. acı içinde çığlıklar atarak yardım istedi. Komşuları ve çevredekilerin yardıma koştuğu kadın, hastaneye kaldırıldı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan kadın, eski eşinden şikayetçi oldu. Harekete geçen polis, Yusuf Ç.'ı yakaladı.
"3 KERE UZAKLAŞTIRMA KARARINI İHLAL ETTİ"
Yaşadığı korku dolu anları anlatan Yasemin A., "İşe gitmek için evden çıktım. Sokakta yürürken eski eşim önümde durdu. Sadece 'Güzelliğine mi güveniyorsun? Seni öldürmeyeceğim ama, süründüreceğim' diyerek bana doğru adım attı. Ben bir şey yapacağını düşünmedim çünkü, elleri cebindeydi. İlerlemeye başladığımda hafif soğuk bir su hissettim. Gözlerimi kapatıp yüzümü korumaya aldım. İkinci bir hamle yaptı, muhtemelen boynuma geldi. Yere kapaklandım ve bağırmaya başladım. O sırada gözlerim kapalıydı. Çığlık çığlığa apartmana koştum. Babam ve annemden yardım istedim. O sıra komşular yardım ettiler. Mahallemizden bir komşu yüzümü yıkamış. O sayede yüzümde hafif yanıklar oldu. Boynum kötü halde. Uzaklaştırma kararı olmasına rağmen, sürekli peşimdeydi. Atölyeme ses kayıt cihazı yerleştirmişti. Şikayette bulundum, hiçbir ceza almadı. Üç kez uzaklaşma kararını ihlal etti, ceza almadı" şeklinde konuştu
"BİR PSİKOPAT YÜZÜNDEN İSMİMİ YÜZÜMÜ MÜ DEĞİŞTİRECEĞİM?"
Daha önce de hastanede darbedildiğini söyleyen A., "Büyük oğlumu hastaneye götürdüğüm sırada, bina önünde beni darbetti. Yine cezai işlem yapılmadı ve sonuçları bu oldu. Ölebilirdim, daha kötü yaralar almış da olabilirdim. Silah ya da bıçakla da gelmiş olabilirdi. Madde kullanmış olmasından şüphe ediyorum. Hakaretli sözleri zaten vardı. Yani neden insan gibi evlenip, boşanamıyoruz? Benim gibi nice insanlar var. Süreç hızlı işlemiyor. Karakola gidiyorsun bir şey yapmıyorlar. Polis memuru benim yanıma gelene kadar, adam uçup gidiyor. Polisler de belki ellerinden geleni yapıyorlar ama, fazlasını yapmıyorlar. Savcı nasıl olsa bırakacak diye düşünüyorlar. Bunların artık ağırlaştırılmış bir ceza almaları şart. 3-6 ay sonra bırakıldığında ne olacak. Tekrar aynı şeyi yaşayacağım. Bir psikopat yüzünden şehir mi değiştireceğim. Adımı, hayatımı, ismimi, yüzümü mü değiştireceğim. Kadın hakları var diyorlar ama, maalesef göremedim. Kaç şikayet dilekçem var. Bizzat savcının odasına daldım, ölmeyim diye. Savcı beni dışarı çıkardı, 'Ne hakla odama böyle girersin, bu hakkı nereden buluyorsun?' dedi. İşte sonucu da bu oldu" dedi.