Eski eşinin önünü kesip, kimyasal madde attı!

"BİR PSİKOPAT YÜZÜNDEN İSMİMİ YÜZÜMÜ MÜ DEĞİŞTİRECEĞİM?"

Daha önce de hastanede darbedildiğini söyleyen A., "Büyük oğlumu hastaneye götürdüğüm sırada, bina önünde beni darbetti. Yine cezai işlem yapılmadı ve sonuçları bu oldu. Ölebilirdim, daha kötü yaralar almış da olabilirdim. Silah ya da bıçakla da gelmiş olabilirdi. Madde kullanmış olmasından şüphe ediyorum. Hakaretli sözleri zaten vardı. Yani neden insan gibi evlenip, boşanamıyoruz? Benim gibi nice insanlar var. Süreç hızlı işlemiyor. Karakola gidiyorsun bir şey yapmıyorlar. Polis memuru benim yanıma gelene kadar, adam uçup gidiyor. Polisler de belki ellerinden geleni yapıyorlar ama, fazlasını yapmıyorlar. Savcı nasıl olsa bırakacak diye düşünüyorlar. Bunların artık ağırlaştırılmış bir ceza almaları şart. 3-6 ay sonra bırakıldığında ne olacak. Tekrar aynı şeyi yaşayacağım. Bir psikopat yüzünden şehir mi değiştireceğim. Adımı, hayatımı, ismimi, yüzümü mü değiştireceğim. Kadın hakları var diyorlar ama, maalesef göremedim. Kaç şikayet dilekçem var. Bizzat savcının odasına daldım, ölmeyim diye. Savcı beni dışarı çıkardı, 'Ne hakla odama böyle girersin, bu hakkı nereden buluyorsun?' dedi. İşte sonucu da bu oldu" dedi.