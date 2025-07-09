Eski Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in vakfına kayyum atandı

Eğitim, Sağlık ve Bilimsel Araştırma Çalışmaları Vakfı'na (ESBAV) Yönetim Kurulunda bulunan eski Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ve diğer yöneticilerin ‘Hizmet Nedeniyle Güveni Kötüye Kullanma' suçundan yargılanmalarına devam ediliyor.