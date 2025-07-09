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Eski Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in vakfına kayyum atandı

Eğitim, Sağlık ve Bilimsel Araştırma Çalışmaları Vakfı'na (ESBAV), yönetim kurulunda bulunan eski Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ve 6 kişi görevlerinden el çektirilerek kayyum atandı.

Kaynak: İHA
Eski Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in vakfına kayyum atandı - Resim: 1

Eğitim, Sağlık ve Bilimsel Araştırma Çalışmaları Vakfı'na (ESBAV) Yönetim Kurulunda bulunan eski Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ve diğer yöneticilerin ‘Hizmet Nedeniyle Güveni Kötüye Kullanma' suçundan yargılanmalarına devam ediliyor. 

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Eski Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in vakfına kayyum atandı - Resim: 2

Ancak Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından vakfa kayyum atanmasına yönelik dava açıldı.

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Eski Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in vakfına kayyum atandı - Resim: 3

Ankara'da görülen dava sonucunda vakıftan Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen ile 6 üye el çektirildi.

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Eski Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in vakfına kayyum atandı - Resim: 4

Özel Çağdaş Okullarının da bünyesinde bulunduğu vakfa ise Serpil Karaer'in kayyum olarak atandığı öğrenildi.

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