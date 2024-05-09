Eski fabrikaya milyonluk Bitcoin baskını

Edinilen bilgiye göre, bir istihbaratı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü ve Alaca İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince daha önceden çorap fabrikası olarak kullanılan bir binanın kiralanarak içerisine yerleştirilen cihazlarla Bitcoin üretildiği tesbit edildi.