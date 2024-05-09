Eski fabrikaya milyonluk Bitcoin baskını
Çorum'da eski bir çorap fabrikasına düzenlenen operasyonda, Bitcoin üretiminde kullanılan ve piyasa değeri yaklaşık 5 milyon TL olduğu tespit edilen 16 adet cihaz ele geçirildi.
Kaynak: İHA
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Edinilen bilgiye göre, bir istihbaratı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü ve Alaca İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince daha önceden çorap fabrikası olarak kullanılan bir binanın kiralanarak içerisine yerleştirilen cihazlarla Bitcoin üretildiği tesbit edildi.
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Polis ekipleri, 2 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından operasyon için düğmeye bastı.
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Operasyonda fabrika içerisine kurulan ve tanesi 10 bin dolar olan 16 adet Bitcoin üreten makine ve bunlara bağlı internet bağlantı sistemleri ele geçirildi.
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