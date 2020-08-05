Eski minibüsü ev görünümlü karavana dönüştürdü!

2,5 AYDA TAMAMLADI2,5 ayda tamamladığı yürüyen evin ilgi çekeceğini tahmin etmediğini belirten Adem Yıldızbaşoğlu, “Pandemi döneminde otobüs şoförlüğü yaptığım için işlerimiz bozuldu. Bir yerden gelirimiz olmadığı için bir gün sabah kalktım moralim bozuktu. O sabah eşim bana 'Yıllar önce aldığımız minibüsü karavana çevirerek yaylaya gidelim' dedi. Aklıma yattı. 'Bismillah' diyerek başladım. Eksikliklerinin hepsini tamamladım. 2.5 ay boyunca uğraştım. Çok ilgi gördü. Bu kadar dikkat çekeceğini tahmin etmiyordum” dedi.