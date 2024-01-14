Eski MİT'çi Mehmet Eymür'ün cenazesine Alaattin Çakıcı ve Sedat Peker çelenk gönderdi

Törende; Mehmet Eymür'ün eşi Janset Eymür, oğlu Alp, kızı Ayşe Eymür ve ablası İnci Tarzi taziyeleri kabul etti. Cenaze namazına Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, İyi Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, Eski İstanbul ve İzmir İl Emniyet Müdürü Kemal Yazıoğlu, Eski MİT Dış Politikalar Başkanı Yavuz Ataç, Oyuncu Saruhan Hünel ve çok sayıda mesai arkadaşı katıldı.