Eski MİT'çi Mehmet Eymür'ün cenazesine Alaattin Çakıcı ve Sedat Peker çelenk gönderdi
İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski MİT Kontrterör Dairesi Başkanı Mehmet Eymür, son yolculuğuna uğurlandı. Alaattin Çakıcı ve Sedat Peker'in cenazeye çelenk göndermesi dikkat çekti.
KOAH rahatsızlığı nedeniyle 13 Aralık'ta Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Eski MİT Kontrterör Dairesi Başkanı Mehmet Eymür 81 yaşında dün hayatını kaybetti. Eymür için bugün Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.
Törende; Mehmet Eymür'ün eşi Janset Eymür, oğlu Alp, kızı Ayşe Eymür ve ablası İnci Tarzi taziyeleri kabul etti. Cenaze namazına Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, İyi Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, Eski İstanbul ve İzmir İl Emniyet Müdürü Kemal Yazıoğlu, Eski MİT Dış Politikalar Başkanı Yavuz Ataç, Oyuncu Saruhan Hünel ve çok sayıda mesai arkadaşı katıldı.
SEDAT PEKER VE ALAATTİN ÇAKICI ÇELENK GÖNDERDİ
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Alaattin Çakıcı ve Sedat Peker'in de çelenk gönderdiği görüldü.
İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Mehmet Eymür'ün cenazesi Aşiyan Mezarlığı'nda defnedildi.