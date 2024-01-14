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  4. Eski MİT'çi Mehmet Eymür'ün cenazesine Alaattin Çakıcı ve Sedat Peker çelenk gönderdi

Eski MİT'çi Mehmet Eymür'ün cenazesine Alaattin Çakıcı ve Sedat Peker çelenk gönderdi

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski MİT Kontrterör Dairesi Başkanı Mehmet Eymür, son yolculuğuna uğurlandı. Alaattin Çakıcı ve Sedat Peker'in cenazeye çelenk göndermesi dikkat çekti.

Kaynak: DHA
Eski MİT'çi Mehmet Eymür'ün cenazesine Alaattin Çakıcı ve Sedat Peker çelenk gönderdi - Resim: 1

KOAH rahatsızlığı nedeniyle 13 Aralık'ta Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Eski MİT Kontrterör Dairesi Başkanı Mehmet Eymür 81 yaşında dün hayatını kaybetti. Eymür için bugün Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. 

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Eski MİT'çi Mehmet Eymür'ün cenazesine Alaattin Çakıcı ve Sedat Peker çelenk gönderdi - Resim: 2

Törende; Mehmet Eymür'ün eşi Janset Eymür, oğlu Alp, kızı Ayşe Eymür ve ablası İnci Tarzi taziyeleri kabul etti. Cenaze namazına Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, İyi Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, Eski İstanbul ve İzmir İl Emniyet Müdürü Kemal Yazıoğlu, Eski MİT Dış Politikalar Başkanı Yavuz Ataç, Oyuncu Saruhan Hünel ve çok sayıda mesai arkadaşı katıldı.

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Eski MİT'çi Mehmet Eymür'ün cenazesine Alaattin Çakıcı ve Sedat Peker çelenk gönderdi - Resim: 3

SEDAT PEKER VE ALAATTİN ÇAKICI ÇELENK GÖNDERDİ

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Alaattin Çakıcı ve Sedat Peker'in de çelenk gönderdiği görüldü. 

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Eski MİT'çi Mehmet Eymür'ün cenazesine Alaattin Çakıcı ve Sedat Peker çelenk gönderdi - Resim: 4

İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Mehmet Eymür'ün cenazesi Aşiyan Mezarlığı'nda defnedildi.

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