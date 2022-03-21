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Eski Rus ajanından dünyayı sarsan itiraf: Seks teknikleri öğretildi

Vladimir Putin ile aynı askeri programda eğitildiklerini iddia eden eski Rus ajanı Allia Roza, dünyayı sarsan itiraflarda bulundu.

Eski Rus ajanından dünyayı sarsan itiraf: Seks teknikleri öğretildi - Resim: 1

Rusya Devlet Başaknı Vladmir Putin için yıllarca çalışan eski bir Rus ajanı, kendisine en iyi cinsel birlikteliğin nasıl yapılacağının öğretildiği askeri bir akademide eğitim aldığını belirtti. 37 yaşındaki Aliia Roza, silah ve dövüş sanatları eğitiminin yanı sıra baştan çıkarma teknikleri ile silahlandırıldıktan sonra 18 yaşında “mükemmel asker” haline getirildiğini söyledi.

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Eski Rus ajanından dünyayı sarsan itiraf: Seks teknikleri öğretildi - Resim: 2

Suç liderlerinin sırlarını açığa çıkartmak için özel görevlerde ajanlık yapan Roza, “Cinsel eğitim gerçekten önemliydi. Çünkü en iyi sevgili olmak zorundaydım. Yoksa suç liderlerini nasıl baştan çıkartırdım?” dedi.

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Eski Rus ajanından dünyayı sarsan itiraf: Seks teknikleri öğretildi - Resim: 3

GÖREVİ: ÇETE LİDERLERİNİ BAŞTAN ÇIKARTMAKTI

 Ajanlık görevinden ayrıldıktan sonra Kaliforniya’da 15 milyon sterlinlik bir malikanede yaşayan Roza, şimdilerde tamamen farklı bir hayat seçerek kendisine ait bir moda markası yönetiyor. 

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Eski Rus ajanından dünyayı sarsan itiraf: Seks teknikleri öğretildi - Resim: 4

Önceki işine dair detayları paylaşmaktan çekinmediğini ifade eden Roza, bir uyuşturucu çetesinin liderine aşık olduktan Rus casusu olduğunun ifşa edildiğini belirtti.

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