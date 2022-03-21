Eski Rus ajanından dünyayı sarsan itiraf: Seks teknikleri öğretildi

Rusya Devlet Başaknı Vladmir Putin için yıllarca çalışan eski bir Rus ajanı, kendisine en iyi cinsel birlikteliğin nasıl yapılacağının öğretildiği askeri bir akademide eğitim aldığını belirtti. 37 yaşındaki Aliia Roza, silah ve dövüş sanatları eğitiminin yanı sıra baştan çıkarma teknikleri ile silahlandırıldıktan sonra 18 yaşında “mükemmel asker” haline getirildiğini söyledi.