Eski Rus ajanından dünyayı sarsan itiraf: Seks teknikleri öğretildi
Vladimir Putin ile aynı askeri programda eğitildiklerini iddia eden eski Rus ajanı Allia Roza, dünyayı sarsan itiraflarda bulundu.
Rusya Devlet Başaknı Vladmir Putin için yıllarca çalışan eski bir Rus ajanı, kendisine en iyi cinsel birlikteliğin nasıl yapılacağının öğretildiği askeri bir akademide eğitim aldığını belirtti. 37 yaşındaki Aliia Roza, silah ve dövüş sanatları eğitiminin yanı sıra baştan çıkarma teknikleri ile silahlandırıldıktan sonra 18 yaşında “mükemmel asker” haline getirildiğini söyledi.
Suç liderlerinin sırlarını açığa çıkartmak için özel görevlerde ajanlık yapan Roza, “Cinsel eğitim gerçekten önemliydi. Çünkü en iyi sevgili olmak zorundaydım. Yoksa suç liderlerini nasıl baştan çıkartırdım?” dedi.
GÖREVİ: ÇETE LİDERLERİNİ BAŞTAN ÇIKARTMAKTI
Ajanlık görevinden ayrıldıktan sonra Kaliforniya’da 15 milyon sterlinlik bir malikanede yaşayan Roza, şimdilerde tamamen farklı bir hayat seçerek kendisine ait bir moda markası yönetiyor.
Önceki işine dair detayları paylaşmaktan çekinmediğini ifade eden Roza, bir uyuşturucu çetesinin liderine aşık olduktan Rus casusu olduğunun ifşa edildiğini belirtti.