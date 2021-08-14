Eski sevgili dehşeti! Boğazına bıçak dayayıp kaçırmaya çalıştı
Bursa'da bir kişi, eski sevgilisinin boğazına bıçak dayayarak kaçırma girişiminde bulundu. Dehşet anları kameraya yansıdı.
Olay, perşembe günü Osmangazi ilçesi Demirtaş Yolu Caddesi’nde meydana geldi. R.A., kız kardeşiyle yolda yürüyen eski kız arkadaşı Y.C.K.’nin yolunu kesti. Burada R.A. ile Y.C.K. arasında tartışma çıktı.
Tartışma sırasında R.A., belinden çıkardığı bıçağı genç kızın boğazına dayayıp, kaçırmaya çalıştı. Bu sırada çığlık seslerini duyan kimliği belirsiz kişi, yardıma koştu. Bu kişi, tabancasını çıkarıp, R.A.’dan genç kızı bırakmasını isteyerek havaya ateş açtı.
Bu sırada bölge yakınında bulunan mahalle bekçileri, silah sesleri üzerine olay yerine koştu. Bekçileri gören R.A., genç kızı bırakarak, kaçmaya başladı. R.A. kısa süreli kovalamacanın ardından yakalandı.
Olayın ardından şoka giren Y.C.K. sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Demirtaş Polis Merkezi’ne giderek şikayetçi oldu.