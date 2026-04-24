Eski sevgilinin ''barışma planı'' elinde patladı! Kahraman olacaktı, cezaevini boyladı
İstanbul Kağıthane'de 20 yaşındaki genç kız, aracına bindiği sırada gasp girişimine uğradı. Polis ekipleri, olayı eski sevgilisi A.M.'nin ''barışmak için'' planladığını tespit etti. Gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklanırken, gasp girişimi kameraya yansıdı.
Olay, 21 Nisan günü saat 14.40 sıralarında Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki aracına binen E.A. (20), bıçaklı ve maskeli şüpheli tarafından gasp girişimine uğradı. Aracın kapısını açarak içeri giren şüpheli, elinde bulunan bıçağı gösterip E.A.'yı gasbetmeye çalıştı. Bunun üzerine panikleyen şüpheli kaçmaya çalıştı. Bu sırada olay yerine gelen eski sevgili A.M. (20) ise kaçan şüpheliyi kovalamaya başladı.
ESKİ SEVGİLİSİNİN BARIŞMA PLANI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
Konuya ilişkin çalışma başlatan Sadabad Polis Merkezi Amirliği'ne bağlı Suç Araştırma ve Soruşturma Büro ekipleri tarafından yapılan incelemelerde, olayın eski sevgili A.M. tarafından planlandığı belirlendi. Öte yandan gasp girişiminde bulunan şüphelinin ise Y.A. (16) olduğu tespit edildi.
GASP GİRİŞİMİ KAMERADA
Çevredeki güvenlik kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, Y.A'nın araca binip bıçakla tehditte bulunması ve panikleyip kaçtığı anlar yer aldı. Devamında ise şüphelinin kaçtığı ve çevredekilerin peşinden koştuğu görüldü.
2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şüphelilerden A.M.'nin, olayı eski sevgilisi E.A. ile yeniden barışmak için planladığını söylediği öğrenildi. Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.M. ve Y.A. çıkarıldıkları mahkemece 'Gasp' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)