Eski sevgilisi tarafından vurulan adam hayatını kaybetti
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde eski sevgilisi tarafından tabancayla boğazından vurulan adam hayatını kaybetti.
Olay, Hacıfeyzullah Mahallesi’nde saat 19.30 sıralarında meydana geldi. E.A. isimli kadın Yedieylül İlkokulu önünde eski sevgilisi olduğu öğrenilen M.T. ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.
İHA'nın haberine göre tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce E.A., yanındaki silahla T.'yi vurdu. Boğazından vurulan adam, kanlar içinde yere yığılırken, silah sesini duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan M.T.'yi, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.
Eski sevgilisini vuran E.A. isimli kadın Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Hastaneye kaldırılan M.T., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Öte yandan polis ekiplerince yapılan incelemede E.A.’dan alınan silahın yanı sıra vurulan M.T.’nin aracında da ayrı bir silah bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.