Eski sevgilisini gasbettirip kahraman olmak isterken tutuklanıp mahkemelik oldu!

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şüphelilerden A.M.'nin, olayı eski sevgilisi E.A. ile yeniden barışmak için planladığını söylediği öğrenildi. Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.M. ve Y.A. çıkarıldıkları mahkemece 'Gasp' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yaşanan olayla ilgili şüpheli A.M. ve mağdur E.A.'nın ifadeleri ortaya çıktı. Şüpheli A.M.'nin ifadesinde, “Olay günü liseden arkadaşım olan Y.A. ile birlikte Ümraniye'de buluştuk. Yasin'e 'Eski kız arkadaşım E.A. ile konuşmam gerekiyor, bir yol çizmem lazım amacım eski kız arkadaşımı korkutmak ya da ona zarar vermek değil, benimle konuşmasını sağlamak istiyorum. Kız arkadaşım aracına bindiğinde sende yüzünü kapatacak bir şeyler takıp, peşinden sende kız arkadaşımın aracına bin. Daha sonra şaka maksadıyla sanki ona eşyalarını istiyormuş gibi davran. Ben onu kurtarıyormuş gibi yaparım bu sebeple benimle konuşmaya başlar' dedim. Y.A. da bana 'Elimde bıçak olursa daha inandırıcı olur' dedi. Ben de bıçağı görünce 'Kız arkadaşım korkar sakın bıçağı ona doğrultma' dedim. Y.A. da bunu kabul etti ve şakamızı olay günü yapmak üzere ayrıldık" dediği öğrenildi. A.M. ifadesinin devamında, “Olay günü arkadaşım Y.A. ile birlikte üniversite kampüsünün çevresinde buluşarak kız arkadaşımın okuldan çıkmasını bekledik. Yaklaşık 10 dakika sonra kız arkadaşımın okuldan çıkarak aracına yöneldiğini görünce Y.A., onun araca binmesini bekledi. Kız arkadaşım aracına binince Y.A. ön yolcu kapısından açarak araca bindi. Y.A. araca bindikten kısa bir süre sonra kız arkadaşım bağırarak aracından indi. Ben de şakamızın devamını uygulamaya geçerek Y.A.'yı hiç tanımıyormuşum gibi yapıp Y.A.'nın yakasına yapıştım. Daha sonra Y.A., elimden kurtulup uzaklaştı. Bu sırada eski kız arkadaşım E.A., bana bağırıp tekme ve tokat atarak 'Senin burada ne işin var. Bunu sen yaptırdın değil mi, bunu nasıl yaparsın?' dedi. Ben de onun bana vurmasını engellemek maksadıyla bileklerinden tuttum. Çevrede bulunan vatandaşlar ise benim uzaklaşmamı söylediler. Ben de konu uzamasın diye olay yerinden uzaklaştım. Olay sırasında E.A.'ya şaka yaptığımı söyleyemedim. Benim niyetim kesinlikle kız arkadaşıma zarar vermek değil aksine kendisinin benimle konuşmasını sağlamaktı. Bu sebeple arkadaşım Y.A. ile aramızda bu şakayı planlayarak böyle bir eylem gerçekleştirdik. Yaptığımız eylem bir şakadan ibarettir" dediği öğrenildi.