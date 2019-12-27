Eskiden bataklıktı, şimdi gören hayran kalıyor

Proje hakkında bilgi veren Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, "Burası göreve geldiğimiz zaman oldukça atıl bir alandı. Daha önceki zamanlarda burada bir gölet oluşturulmuş ama orası da daha sonra iptal olmuş durumdaydı. Buraya gelip baktık. Burada bir şey yapmamız gerektiğini düşündük. Devlet Su İşleri'yle görüşerek göletin içini temizlettik.

