Eskiden bataklıktı, şimdi gören hayran kalıyor
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi yerleşkesi içerisinde bulunan bataklık alan, park yapılarak bambaşka bir görüntüye kavuştu.
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi yerleşkesi içerisinde bulunan ve daha önce yanına kimselerin yaklaşmadığı bataklık için proje hazırlandı. Atıl durumda olan gölet ve çevresi, Devlet Su İşleri tarafından temizlendi.
Kentteki kurumlardan da yardım alınarak bataklık alanda çalışma başlatıldı. Atık malzemeler kullanılarak kamelyalar oluşturuldu ve çeşitli süs bitkileri yerleştirildi. Ayrıca parka, kentteki Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerine ait tarihi eserlerin minyatürlerinden 'Mini Sivas' alanı oluşturdu.
Parkın çevresi eski Sivas surlarını yansıtacak şekilde çevrilerek tamamlanacak. Düzenleme, hem üniversite personeli ve öğrencilerin hem de halkın ziyaretine açıldı. Yapılan çalışma her kesimden ilgi ve destek gördü.
Proje hakkında bilgi veren Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, "Burası göreve geldiğimiz zaman oldukça atıl bir alandı. Daha önceki zamanlarda burada bir gölet oluşturulmuş ama orası da daha sonra iptal olmuş durumdaydı. Buraya gelip baktık. Burada bir şey yapmamız gerektiğini düşündük. Devlet Su İşleri'yle görüşerek göletin içini temizlettik.