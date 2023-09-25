Eskişehir, Manisa ve Muğla'da orman yangını
Eskişehir'in Seyitgazi ilçesi, Muğla'nın Menteşe ilçesi ve Manisa'nın Akhisar ilçesinde orman yangını çıktı.
Üç ilde orman yangınlarıyla mücadele var. İlk yangın haberi Eskişehir'den geldi. Seyitgazi ilçesine bağlı Cevizli Mahallesi yakınlarında çıkan orman yangını, rüzgarın da etkisiyle büyüyerek daha geniş alanda etkili oldu.
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Sarıcailyas Mahallesi yakınlarına kadar ilerleyen orman yangınının söndürülmesi amacıyla itfaiye ve mahalle sakinleri çalışma başlattı.
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Seyitgazi Belediyesi’ne bağlı ekiplerin de destek verdiği söndürme çalışmaları devam ediyor.
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BİR YANGIN HABERİ DE MUĞLA'DAN
Menteşe'nin Kıran Mahallesi'nin Turnalı mevkisinde kızılçam ağaçlarıyla çevrili ormanda, saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları görenler, durumu orman ekiplerine bildirdi. Yangın, ekiplerin yarım saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı.
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