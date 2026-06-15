Eskişehir'de atıyla gölete giren bir kişi atıyla birlikte hayatını kaybetti
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesindeki Keskin Göleti'ne atıyla giren 34 yaşındaki E.Y., suda kaybolmasının ardından AFAD ekiplerince çıkarılarak hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen boğulma vakası, bölgede büyük bir üzüntüye neden oldu. Keskin Göleti'ne atıyla birlikte giren 34 yaşındaki E.Y.'nin suda gözden kaybolması üzerine başlatılan arama kurtarma çalışmaları acı bir sonuçla tamamlandı.
Tepebaşı ilçesi sınırlarında bulunan Keskin Göleti'ne akşam saatlerinde atıyla birlikte giren E.Y. (34), henüz belirlenemeyen bir sebeple suda çırpınmaya başlayarak gözden kayboldu. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar ivedilikle yetkili birimlere haber verdi.
İhbarın alınmasıyla birlikte olay yerine Jandarma, İtfaiye, Sağlık ekipleri ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na (AFAD) bağlı arama kurtarma dalgıçları sevk edildi.
AFAD ekiplerinin gölette yürüttüğü titiz çalışmalar sonucunda sudan çıkarılan E.Y., olay yerinde sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne nakledildi. Ağır yaralı olarak tedaviye alınan şahıs, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.