Eskişehir'de atıyla gölete giren bir kişi atıyla birlikte hayatını kaybetti

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen boğulma vakası, bölgede büyük bir üzüntüye neden oldu. Keskin Göleti'ne atıyla birlikte giren 34 yaşındaki E.Y.'nin suda gözden kaybolması üzerine başlatılan arama kurtarma çalışmaları acı bir sonuçla tamamlandı.