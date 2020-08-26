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  3. 26 Ağustos 2020 14:30

Eskişehir'de şaşırtan keşif! Tam 5 bin yıllık...

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde 1996 yılından bu yana devam eden Küllüoba kazısında, taştan yapılmış 5 bin yıllık boya paleti bulundu.

Eskişehir'de şaşırtan keşif! Tam 5 bin yıllık...

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde 1996 yılından bu yana devam eden Küllüoba kazısında, taştan yapılmış 5 bin yıllık boya paleti bulundu.

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Eskişehir'de şaşırtan keşif! Tam 5 bin yıllık...

Milattan önce 3500-1900 yıllarında Tunç Çağı'nda 1600 yıl boyunca kesintisiz yerleşik hayat sürülen bölgenin tarihinin gün ışığına çıkarılmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

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Eskişehir'de şaşırtan keşif! Tam 5 bin yıllık...

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünden alınan izinler doğrultusunda Küllüoba Höyüğü'nde başlatılan kazıda bu yıl, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) öncülüğündeki Çukurova, Batman ve Hacettepe üniversitelerinden öğretim üyeleri ve öğrencilerden oluşan 30 kişilik ekip görev yapıyor.

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Eskişehir'de şaşırtan keşif! Tam 5 bin yıllık...

Seyitgazi ilçe merkezinin 15 kilometre kuzeydoğusunda yer alan, 350 metre boyunda, 150 metre enindeki höyükte Tunç Çağı izleri aranıyor.

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