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  4. Eskişehir'de korkutan yangın! Alevler yerleşim yerlerini tehdit ediyor

Eskişehir'de korkutan yangın! Alevler yerleşim yerlerini tehdit ediyor

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde arazide başlayan yangın, yerleşim yerlerini tehdit ediyor.

Eskişehir'de korkutan yangın! Alevler yerleşim yerlerini tehdit ediyor - Resim: 1

Seyitgazi ilçesine bağlı Kümbet ve Oynaş mahallelerinin arasında bulunan bir arazide öğlen saatlerinde çıkan yangın yayılıyor.

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Eskişehir'de korkutan yangın! Alevler yerleşim yerlerini tehdit ediyor - Resim: 2

Rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçrayan alevlerin Oynaş Mahallesi’ne doğru ilerlediği belirtiliyor. 

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Eskişehir'de korkutan yangın! Alevler yerleşim yerlerini tehdit ediyor - Resim: 3

Orman Bölge Müdürlüğünden yangın bölgesine çok sayıda araç ve ekip gönderildi.

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Eskişehir'de korkutan yangın! Alevler yerleşim yerlerini tehdit ediyor - Resim: 4

Büyüme eğiliminde olan yangına çevre illerden 3 adet yangın söndürme helikopterinin yönlendirildiği öğrenildi.

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