Eskişehir'de korkutan yangın! Alevler yerleşim yerlerini tehdit ediyor
Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde arazide başlayan yangın, yerleşim yerlerini tehdit ediyor.
Seyitgazi ilçesine bağlı Kümbet ve Oynaş mahallelerinin arasında bulunan bir arazide öğlen saatlerinde çıkan yangın yayılıyor.
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Rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçrayan alevlerin Oynaş Mahallesi’ne doğru ilerlediği belirtiliyor.
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Orman Bölge Müdürlüğünden yangın bölgesine çok sayıda araç ve ekip gönderildi.
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Büyüme eğiliminde olan yangına çevre illerden 3 adet yangın söndürme helikopterinin yönlendirildiği öğrenildi.
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