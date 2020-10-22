Eskişehir'de koronavirüs vakaları artarken maskeler çenede!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın vaka sayısı en çok yükselen kentler arasında açıkladığı Eskişehir’de, koronavirüs tedbirlerine uyulmadığı görülüyor.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İzmir, Gaziantep, Kahramanmaraş, Eskişehir, Denizli, Adıyaman ve Aydın toplantılarında salgınla mücadelede gelinen noktayı değerlendirdiklerini ifade ederek, İstanbul başta olmak üzere, bu 7 il ve ülke genelinde vaka artışı görüldüğünü ifade etti.
Koca, “Maskenin önemi arttı. Kurallara uyalım” mesajı verdi. Bakan Koca’nın koronavirüs vakalarının artış gösterdiği iller arasında gösterdiği Eskişehir’de, tedbirlere uyulmaması kentteki yaşayanları korkutuyor.
150 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Mart ayından bu yana 150 kişinin koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği Eskişehir’de 4 bin kadar pozitif vakanın ise evlerinde tedavi gördüğü ifade edildi.