Eskişehir'de koronavirüs vakaları artarken maskeler çenede!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İzmir, Gaziantep, Kahramanmaraş, Eskişehir, Denizli, Adıyaman ve Aydın toplantılarında salgınla mücadelede gelinen noktayı değerlendirdiklerini ifade ederek, İstanbul başta olmak üzere, bu 7 il ve ülke genelinde vaka artışı görüldüğünü ifade etti.



