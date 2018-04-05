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  3. 05 Nisan 2018 16:28

Eskişehir'deki üniversitede katliam !

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde bir öğretim görevlisi silahla dehşet saçtı.

Eskişehir'deki üniversitede katliam !

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Eskişehir'deki üniversitede katliam !

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Eskişehir'deki üniversitede katliam !

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Eskişehir'deki üniversitede katliam !

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