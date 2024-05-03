Eskort pazarlığı kavgasında kardeşini öldürmüştü: Olayla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı

Olay, 28 Nisan Pazar günü Esenyurt Sultaniye Mahallesi ağabey kardeşin eve eskort çağırması sonucunda yaşanmıştı. Uğur Ş. ile kardeşi Engin Ş., eve internet üzerinden para karşılığı eskort çağırmış ve yaşanan anlaşmazlık sonucunda kadının arkadaşları ile kavga çıkmıştı.