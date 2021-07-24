Esmiyor diyenler dikkat: İşte klimasız serinlemenin püf noktaları

Bu yıl yaz sıcakları sert vurdu! Vatandaşlar, her geçen gün evlerde duramaz, geceleri uyuyamaz duruma geldi. Şimdi ise terlemeden ve sıcaklamadan bir yazın nasıl geçirileceği araştırılıyor. Uzmanlar ise bazı tüyolar veriyor. Perdelerden bilgisayarlara, acılı yiyeceklerden evde kullandığınız ampullere kadar her şey serinlemenizi sağlayabilir! İşte ‘esmiyor’ diyenler için klimasız kolayca serinlemenin ipuçları...