Esmiyor diyenler dikkat: İşte klimasız serinlemenin püf noktaları
Bu yıl yaz sıcakları sert vurunca vatandaşlar serinlemenin yollarını aramaya başladı. İşte klimasız serinlemenin püf noktaları...
Bu yıl yaz sıcakları sert vurdu! Vatandaşlar, her geçen gün evlerde duramaz, geceleri uyuyamaz duruma geldi. Şimdi ise terlemeden ve sıcaklamadan bir yazın nasıl geçirileceği araştırılıyor. Uzmanlar ise bazı tüyolar veriyor. Perdelerden bilgisayarlara, acılı yiyeceklerden evde kullandığınız ampullere kadar her şey serinlemenizi sağlayabilir! İşte ‘esmiyor’ diyenler için klimasız kolayca serinlemenin ipuçları...
1-Esinti yaratın
Dışarıdaki hava kuru ve içerideki havadan daha soğuk olduğunda açık bir pencereye nemli çarşaf asın. Böylece dışarıdan gelen esintiler buharlaşan su tarafından soğutulur.
2-Perde ve güneşliğinizi kapatın
Perdeleri ve güneşlikleri evinize giren ısı miktarını yüzde 45'e kadar azaltabilir. Böylece daha serin bir ortam tesis etmiş olursunuz.
3-Kendi klimanızı kendiniz yapın
Hava sıcak ama nemli değilse bir vantilatörün önüne bir kase buz koyun ve esintinin tadını çıkarın. Buz eriyip buharlaştıkça sizi serinletecektir.