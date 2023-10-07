Esnafa aile boyu saldırı! Baba oğul ortalığı savaş alanına çevirdi

Bu sırada iş yerinde bulunan bir kişi V.Y.'ye müdahale ediyor ancak başarılı olamıyor. Elindeki bıçakla iş yerinde bulunan kişilerinde üzerine giden V.Y., bir süre daha E.T.'nin darp ettiği A.T.'yi bıçaklıyor. Baba oğul daha sonra iş yerinden ayrılıyor.