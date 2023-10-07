Esnafa aile boyu saldırı! Baba oğul ortalığı savaş alanına çevirdi
Çorum’un Sungurlu ilçesinde bir iş yerine gelen baba-oğul dehşet saçtı. Sopayla darp edilen iş yeri sahibi daha sonra bıçaklandı, dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, dün akşam saatlerinde Ankara-Samsun Karayolu üzerinde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. İddialara göre, aralarında daha önceden anlaşmazlık bulunan E.Y. ve V.Y., A.T.'yi iş yerinde darp ettikten sonra bıçakladı.
İHA'nın haberine göre Sungurlu'da yaşanan dehşet anları iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde ilk önce iş yerine V.Y., daha sonra ise E.T. geliyor. İş yerine giren E.T. direkt A.T.'ye saldırırken, oğlu ise üzerinde bulunan bıçağı çıkarıyor.
Bu sırada iş yerinde bulunan bir kişi V.Y.'ye müdahale ediyor ancak başarılı olamıyor. Elindeki bıçakla iş yerinde bulunan kişilerinde üzerine giden V.Y., bir süre daha E.T.'nin darp ettiği A.T.'yi bıçaklıyor. Baba oğul daha sonra iş yerinden ayrılıyor.
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan A.T., ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi’ne, buradan da Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.