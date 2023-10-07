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  4. Esnafa aile boyu saldırı! Baba oğul ortalığı savaş alanına çevirdi

Esnafa aile boyu saldırı! Baba oğul ortalığı savaş alanına çevirdi

Çorum’un Sungurlu ilçesinde bir iş yerine gelen baba-oğul dehşet saçtı. Sopayla darp edilen iş yeri sahibi daha sonra bıçaklandı, dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Esnafa aile boyu saldırı! Baba oğul ortalığı savaş alanına çevirdi - Resim: 1

Olay, dün akşam saatlerinde Ankara-Samsun Karayolu üzerinde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. İddialara göre, aralarında daha önceden anlaşmazlık bulunan E.Y. ve V.Y., A.T.'yi iş yerinde darp ettikten sonra bıçakladı.

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Esnafa aile boyu saldırı! Baba oğul ortalığı savaş alanına çevirdi - Resim: 2

İHA'nın haberine göre Sungurlu'da yaşanan dehşet anları iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde ilk önce iş yerine V.Y., daha sonra ise E.T. geliyor. İş yerine giren E.T. direkt A.T.'ye saldırırken, oğlu ise üzerinde bulunan bıçağı çıkarıyor.

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Esnafa aile boyu saldırı! Baba oğul ortalığı savaş alanına çevirdi - Resim: 3

Bu sırada iş yerinde bulunan bir kişi V.Y.'ye müdahale ediyor ancak başarılı olamıyor. Elindeki bıçakla iş yerinde bulunan kişilerinde üzerine giden V.Y., bir süre daha E.T.'nin darp ettiği A.T.'yi bıçaklıyor. Baba oğul daha sonra iş yerinden ayrılıyor.

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Esnafa aile boyu saldırı! Baba oğul ortalığı savaş alanına çevirdi - Resim: 4

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan A.T., ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi’ne, buradan da Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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