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Espanyol - Bercalona maçı öncesi kaos: Aracıyla taraftarları ezdi

İspanya’da Barselona ile Espanyol futbol takımları arasındaki maç öncesi bir sürücü, aracıyla stat dışındaki kalabalığın arasına daldı. Olayda 13 kişi yaralandı.

Kaynak: İHA
Espanyol - Bercalona maçı öncesi kaos: Aracıyla taraftarları ezdi - Resim: 1

İspanya’nın Barselona kentinde Espanyol ile Barselona futbol takımları arasındaki maç öncesi bir sürücü aracıyla kalabalığın arasına daldı.

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Espanyol - Bercalona maçı öncesi kaos: Aracıyla taraftarları ezdi - Resim: 2

Espanyol stadyumunun dışında yaşanan olayda 13 kişi yaralandı.

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Espanyol - Bercalona maçı öncesi kaos: Aracıyla taraftarları ezdi - Resim: 3

Polis, ilk açıklamasında bir kadın sürücünün aracının kontrolünü kaybettiğini söyledi.

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Espanyol - Bercalona maçı öncesi kaos: Aracıyla taraftarları ezdi - Resim: 4

Görüntülerde, aracın kalabalığın arasında kaldığı ve taraftarlar tarafından fırlatılan çeşitli nesneler ile hasar aldığı görüldü

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