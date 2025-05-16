Espanyol - Bercalona maçı öncesi kaos: Aracıyla taraftarları ezdi
İspanya’da Barselona ile Espanyol futbol takımları arasındaki maç öncesi bir sürücü, aracıyla stat dışındaki kalabalığın arasına daldı. Olayda 13 kişi yaralandı.
Kaynak: İHA
İspanya’nın Barselona kentinde Espanyol ile Barselona futbol takımları arasındaki maç öncesi bir sürücü aracıyla kalabalığın arasına daldı.
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Espanyol stadyumunun dışında yaşanan olayda 13 kişi yaralandı.
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Polis, ilk açıklamasında bir kadın sürücünün aracının kontrolünü kaybettiğini söyledi.
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Görüntülerde, aracın kalabalığın arasında kaldığı ve taraftarlar tarafından fırlatılan çeşitli nesneler ile hasar aldığı görüldü
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