  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Esra Erdol'da kan donduran olay! Kocasının ahlaksız teklifini anlattı: Bana pavyon adresi verdi...

Esra Erdol'da kan donduran olay! Kocasının ahlaksız teklifini anlattı: Bana pavyon adresi verdi...

Esra Erol'da programında, 18 yıldır eşinden şiddet gördüğünü ve ihanete uğradığını söyleyen kadının anlattıkları herkesi şoke etti.

Esra Erdol'da kan donduran olay! Kocasının ahlaksız teklifini anlattı: Bana pavyon adresi verdi... - Resim: 1

ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programında herkesi şaşkına çeviren dakikalar yaşandı. 

1 / 8
Esra Erdol'da kan donduran olay! Kocasının ahlaksız teklifini anlattı: Bana pavyon adresi verdi... - Resim: 2

18 yıllık evliliğinde eşi tarafından defalarca ihanete uğrayan Mahire Çayır, eşinden fiziksel ve psikolojik şiddet gördüğünü iddia etti.

2 / 8
Esra Erdol'da kan donduran olay! Kocasının ahlaksız teklifini anlattı: Bana pavyon adresi verdi... - Resim: 3

Eşiyle yaşadığı her tartışma sonrasında kendisinin fotoğraflarını çekerek sevgililerine gönderdiğini söyleyen Mahire Çayır, "Benimle dalga geçiyor" dedi.

3 / 8
Esra Erdol'da kan donduran olay! Kocasının ahlaksız teklifini anlattı: Bana pavyon adresi verdi... - Resim: 4

Eşinden kurtulmak istediğini söyleyen Mahire Çayır, boşanma davasının devam ettiğini ancak eşinin kendisinden boşanmadığını, kendisini tehdit ettiğini, eşinin boşanmak istemediği için ağladığı zamanlar da olduğunu söyledi.

4 / 8