Esra Erdol'da kan donduran olay! Kocasının ahlaksız teklifini anlattı: Bana pavyon adresi verdi...
Esra Erol'da programında, 18 yıldır eşinden şiddet gördüğünü ve ihanete uğradığını söyleyen kadının anlattıkları herkesi şoke etti.
ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programında herkesi şaşkına çeviren dakikalar yaşandı.
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18 yıllık evliliğinde eşi tarafından defalarca ihanete uğrayan Mahire Çayır, eşinden fiziksel ve psikolojik şiddet gördüğünü iddia etti.
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Eşiyle yaşadığı her tartışma sonrasında kendisinin fotoğraflarını çekerek sevgililerine gönderdiğini söyleyen Mahire Çayır, "Benimle dalga geçiyor" dedi.
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Eşinden kurtulmak istediğini söyleyen Mahire Çayır, boşanma davasının devam ettiğini ancak eşinin kendisinden boşanmadığını, kendisini tehdit ettiğini, eşinin boşanmak istemediği için ağladığı zamanlar da olduğunu söyledi.
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