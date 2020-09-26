  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 26 Eylül 2020 12:52

Esra Erol’da canlı yayınında şok olay

ATV ekranlarında Esra Erol'un sunumuyla ekrana gelen programda Esra Karakuş isimli kadının kendisinden 28 yaş büyük komşusuyla kaçması ve sonrasında küçük çocuğunun babasının ondan olduğunu itiraf etmesi gündeme bomba gibi düşmüştü.

Esra Erol’da canlı yayınında şok olay

ATV ekranlarında Esra Erol'un sunumuyla ekrana gelen programda Esra Karakuş isimli kadının kendisinden 28 yaş büyük komşusuyla kaçması ve sonrasında küçük çocuğunun babasının ondan olduğunu itiraf etmesi gündeme bomba gibi düşmüştü.

1/ 18
Esra Erol’da canlı yayınında şok olay

Olayın yankıları sürerken yapılan DNA testinin sonuçları da geldi. Canlı yayında DNA testi sonucu açıklandığında çocuğunun kocasından olmadığını öğrenen Esra Karakuş sevinçten havalara uçtu.

2/ 18
Esra Erol’da canlı yayınında şok olay

KARISINI VE KIZINI ARARKEN ŞOKE OLDU Esra Erol'da programına katılan Ferdi Karakuş, kayıplara karışan karısını ve kızını ararken şoke eden gerçeklerle yüzleşti. Karısı 'abim' dediği kendisinden 28 yaş büyük komşuları Cengiz ile kaçmıştı.

3/ 18
Esra Erol’da canlı yayınında şok olay

Esra Erol'un bulup yayına getirdiği Esra Karakuş, eşiyle yüzleşirken kızının babasının birlikte kaçtığı komşuları olduğunu itiraf etti.

4/ 18
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM