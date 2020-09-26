Esra Erol’da canlı yayınında şok olay
ATV ekranlarında Esra Erol'un sunumuyla ekrana gelen programda Esra Karakuş isimli kadının kendisinden 28 yaş büyük komşusuyla kaçması ve sonrasında küçük çocuğunun babasının ondan olduğunu itiraf etmesi gündeme bomba gibi düşmüştü.
ATV ekranlarında Esra Erol'un sunumuyla ekrana gelen programda Esra Karakuş isimli kadının kendisinden 28 yaş büyük komşusuyla kaçması ve sonrasında küçük çocuğunun babasının ondan olduğunu itiraf etmesi gündeme bomba gibi düşmüştü.
Olayın yankıları sürerken yapılan DNA testinin sonuçları da geldi. Canlı yayında DNA testi sonucu açıklandığında çocuğunun kocasından olmadığını öğrenen Esra Karakuş sevinçten havalara uçtu.
KARISINI VE KIZINI ARARKEN ŞOKE OLDU Esra Erol'da programına katılan Ferdi Karakuş, kayıplara karışan karısını ve kızını ararken şoke eden gerçeklerle yüzleşti. Karısı 'abim' dediği kendisinden 28 yaş büyük komşuları Cengiz ile kaçmıştı.