Esra Erol'da herkes şoke oldu: 66 yaşındaki kadını ''Mavişim, aşkitom'' diyerek dolandırmış...
Kayseri'de yaşayan ve daha önce iki evliliğinde de aradığı mutluluğu bulamayan 66 yaşındaki Kübra Ünzele, mutluluğu sosyal medyada arayınca hayatının şokunu yaşadı.
Kayseri'de yaşayan ve daha önce iki evliliğinde de aradığı mutluluğu bulamayan 66 yaşındaki Kübra Ünzele, mutluluğu sosyal medyada arayınca hayatının şokunu yaşadı.
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Ünzele, bir süre önce kendisinden 31 yaş küçük Ferdi Ataş (35) ile tanıştı. Ünzele, kendisine "Mavişim, Kübroşum, aşkitom" diye hitap eden Ataş'a gönlünü kaptırdı.
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Ataş, evinde buluştuğu kadına Kayseri'de dükkan açacağını söyleyip para istedi. Ataş'ın sözlerine inanan Ünzele, bankadan kredi çekip Ataş'a verdi.
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Evde yemek yedikten sonra "İşim var" diyerek evden çıkan Ataş sırra kadem bastı. Yaklaşık 100 bin lira dolandırıldığını söyleyen Ünzele, soluğu ATV'de yayınlanan Esra Erol'da programında aldı.
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