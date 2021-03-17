Esra Erol'u çılgına çeviren olay: Karımı sevgilisinden kurtarın

Ardından ortaya çıkan ve 'Hakkı ile kaçtım' diyen Hanım, canlı yayında eşi İsmail Bey ile yüzleşti. Hakkı Bey'in de evli ve çocuklu olduğunun ortaya çıkmasıyla bir aile dramı gün yüzüne çıktı.

Stüdyoya gelen iddiaların odağındaki Hakkı Bey 'Karımdan boşanmayacağım Hanım da benim sevgilim' sözleriyle başta Hanım'ın eşi İsmail Bey olmak üzere herkesi çileden çıkarttı.