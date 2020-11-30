Esrarengiz metal blok kayboldu!

ORTADAN KAYBOLDU ABD'nin Utah eyaletinde havadan yaban koyunu sayımı yapan milli park görevlileri tarafından 18 Kasım’da tesadüfen keşfedilen uzun ve parlak metal monolit, tüm dünyanın ilgisini çekmişti. Bununla birlikte, adeta, "2001: A Space Odyssey" filminden fırlamış gibi görünen yapının kim tarafından ne zaman çöle yerleştirildiğine ilşkin araştırmalar sürerken, Utah Eyalet Arazisi Bürosu (BLM) gizemli nesnenin ortadan kaybolduğunu açıkladı. Yapılan açıklamada, “Yasadışı şekilde yerleştirilen ve ‘monolit’ diye hitap edilen yapının yerinden götürüdüğüne dair güvenilir kaynaklardan bilgi edindik. Yapı uluslararası ve ulusal düzeyde ilgi gördü ve bir kişinin veya bir grubun 27 Kasım akşamı metal bloğu kaldırdığına dair raporlar aldık. Özel mülk olarak kabul edilen yapı, tarafımızca kaldırılmamıştır” denildi.