Esrarengiz metal blok kayboldu!
Geçtiğimiz günlerde ABD'nin Utah eyaletinde ıssız çölün şans eseri bulunan gizemli monolitin kaybolduğu açıklandı. Nereden geldiği ya da kim tarafından yapıldığı bilinmeyen yaklaşık 4 metre uzunluğundaki metal yapı, tüm dünyada büyük merak uyandırmıştı.
ORTADAN KAYBOLDU ABD'nin Utah eyaletinde havadan yaban koyunu sayımı yapan milli park görevlileri tarafından 18 Kasım’da tesadüfen keşfedilen uzun ve parlak metal monolit, tüm dünyanın ilgisini çekmişti. Bununla birlikte, adeta, "2001: A Space Odyssey" filminden fırlamış gibi görünen yapının kim tarafından ne zaman çöle yerleştirildiğine ilşkin araştırmalar sürerken, Utah Eyalet Arazisi Bürosu (BLM) gizemli nesnenin ortadan kaybolduğunu açıkladı. Yapılan açıklamada, “Yasadışı şekilde yerleştirilen ve ‘monolit’ diye hitap edilen yapının yerinden götürüdüğüne dair güvenilir kaynaklardan bilgi edindik. Yapı uluslararası ve ulusal düzeyde ilgi gördü ve bir kişinin veya bir grubun 27 Kasım akşamı metal bloğu kaldırdığına dair raporlar aldık. Özel mülk olarak kabul edilen yapı, tarafımızca kaldırılmamıştır” denildi.
KOYUNLARI SAYMA ESNASINDA BULUNDU Monolitin keşfinde yer alan helikopterin pilotu Bret Hutchings ise CNN’e yaptığı açıklamada, "Koyunları sayma esnasında doğrudan üzerinden uçtuk. Görevde yer Alan byologlardan biri monoliti fark etti ve geri döndük. Kırmızı kayaların ortasında, yerden dışarı çıkan parlak, gümüş renkli ve metal yekparebir taş vardı” ifadelerrini kullandı. Bununla birlikte Hutchings, monolitin 3,6 metre uzunluğunda olduğunu beliterek, Kubrick imzalı 1968 yapımı” A Space Odyssey’”adlı filmin bir sahnesine atıfta bulundu:
"Bunun 2001: Bir Uzay Macerası” filmine hayran bir yeni dalga sanatçılardan birinin işi olduğunu düşünüyorum.”
Öte yandan, Utah eyalet yetkilileri, söz konusu molotin kamu arazisi üzerine inşaat edildiğini belirterek, "Hangi gezegenden olursanız olun kamu arazilerine izinsiz yapı veya sanat yerleştirmenin yasadışıdır” uyarısını yapmıştı. Diğer taraftan, eyalet yetkilileri çölün ortasında bulunan monolitin tam konumunu, meraklı ziyaretçilerin yolda kalma riskine karşı hiçbir zaman tam olarak açıklamadı.