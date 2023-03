Et fiyatlarında çılgın artış! Hem vatandaş hem esnaf isyanda

"FİYATLARA BAKIP GERİ DÖNÜYORLAR"



İstanbul'da işyeri bulunan kasap Serhat Çelik de et fiyatlarının yüksek olması nedeniyle müşteri kaybettiklerini ifade ederek, "Şu an et fiyatları yüksek. İnsanlar daha çok beyaz et alıyor. Kırmızı etin fiyatı da son 1 ayda ortalama 40-50 lira arttı. İster istemez bu durumdan insanlar etkileniyor. Bazıları et fiyatlarına bakıp geri dönüyor. Bazıları da tavuk alıp çıkıyor. Şu anda bütün kasaplar indirim bekliyor. Devlet, ithal hayvanlarla et piyasasını dengeleyebilir" dedi.