Et ve Süt Kurumu ile kasapların fiyatları karşılaştırıldı! Arada uçurum var
Et ve Süt Kurumu şubelerinde ucuz et satışı başladı. Kasaplar ile Et ve Süt Kurumu'nun fiyatları arasında yüzde 50 civarında fark oluştu. İşte yeni et fiyatları...
Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Ramazan ayı boyunca sürecek ucuz et satışının başladığını duyurdu. . Bakan Kirişci, ucuz et satışının Kurban Bayramı'nda da uygulanacağını açıkladı.
Bakan Kirişci açıklamasında, "Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla ramazan boyunca vatandaşlarımız ucuz et yesin diye market ortalamalarının yüzde 15-20 altında, ucuz et satışları bugünden itibaren başlamış durumda. Kurban Bayramı için de aynı şekilde mevcut stoklarımız yeterli. Kurbanla ilgili de üreticilerimizin bu mevcut piyasa şartlarını da dikkate alarak, et fiyatları da üreticimizi memnun eder düzeyde. Buradan hareketle de buraya olan ilgilerini sürdüreceklerini düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.
UCUZ ETE YOĞUN TALEP
Ucuz et satışının başladığını duyan vatandaşlar Et Ve Süt Kurumu şubelerine akın etti. Mağaza önlerinde uzun kuyruklar oluştu. İndirimle birlikte dana pirzolanın kilosu 152 lira, dana biftek 117.5 lira, dana kıyma 83 lira, tavuk but 28 lira, tavuk fileto 44.5 lira, sucuk ise 95 liradan satışa sunuldu.
YÜZDE 50'YE YAKIN FARK OLUŞTU
Bu gelişmenin ardından kasaplarda satılan ürünler ile ile Et ve Süt Kurumu ürünleri arasındaki fiyatlarda yüzde 50'ye yakın farklar oluşmaya başladı. Kasapta dana pirzolanın kilosu 255 lira, dana biftek 215 lira, dana kıyma 150 lira, tavuk but 49 lira, tavuk fileto 83 lira, sucuk ise 150 TL'den satışa sunuluyor.