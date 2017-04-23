Etiler'de barda silahlar patladı ! Dehşeti yaşadılar...

ÇOK SAYIDA POLİS EKİBİ SEVK EDİLDİ



Olay sonrası gece kulübü önüne çok sayıda polis ekibi ve ambulans sevk edildi. Bölgeye gelen ambulans ile yaralanan özel güvenlik görevlisi Şişli Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırdı. Olayı gerçekleştiren şüpheli ise taksiye binerek Gaziosmanpaşa’da bulunan özel bir hastaneye gitti. Hastanedeki tedavinin ardından şüpheli kişinin daha sonra hastaneden kaçtığı öğrenildi.