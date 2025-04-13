Etimesgut Belediye Başkanı Beşikçioğlu down sendromlu çocuğa bilet satmayan işletmeyi mühürledi
Ankara'da Down sendromlu çocuğun oyun alanına alınmaması sonrası Etimesgut Belediyesi alışveriş merkezinde yasal izinsiz faaliyet gösteren çocuk oyun alanlarını mühürledi.
Ankara'nın Etimesgut ilçesindeki Gimsa Park AVM içerisinde yer alan bir oyun alanına 7 yaşındaki Down sendromlu bir çocuk öğretmeni eşliğinde girmek istedi.
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Ancak işletme yetkilileri, çocuğun Down Sendromlu olduğunu fark edince, çocuğa bilet veremeyeceklerini ifade etti.
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Aynı yaştaki diğer çocuklar alana giriş yaparken, minik çocuğun sadece farklılıkları nedeniyle dışlanması, öğretmeni tarafından büyük tepkiyle karşılandı.
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Sosyal medyada yayınlanan görüntüler ve şikayet üzerine Etimesgut Belediyesi AVM'de denetleme yaptı. Söz konusu oyun alanının da içinde olduğu bazı iş yerleri mühürlendi.
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