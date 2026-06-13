Etimesgut Havalimanı yeni ismiyle hizmete açılıyor

"Ankara Havalimanı'nı uluslararası bir havacılık merkezine dönüştürdük"

Ankara Havalimanı'nın uluslararası bir havalimanı olacağını belirten Bakan Uraloğlu, "Ankara Havalimanı'nı, geniş gövdeli uçakların inebileceği ve küresel liderlerin ağırlanacağı uluslararası bir havacılık merkezine dönüştürdük. Sadece 8 ay gibi kısa bir sürede havalimanının modernizasyonundan bağlantı yollarına kadar çok kapsamlı bir projeyi hayata geçirerek başkentimize yakışır modern, güçlü ve yüksek standartlara sahip bir havalimanını hizmete sunuyoruz" dedi.

Çalışmalar kapsamında 2 bin 450 metre uzunluğunda ve 42 metre genişliğindeki pistin 3 bin metre uzunluğa ve 60 metre genişliğe çıkarıldığının altını çizen Uraloğlu, böylece geniş gövdeli uçakların emniyetli şekilde iniş ve kalkış yapabileceği altyapının oluşturulduğunu söyledi. Pist başlarına toplam 15 bin metrekare büyüklüğünde iki dönüş cebinin inşa edildiğini ifade eden Uraloğlu, toplam 160 bin metrekarelik yeni apron alanıyla yaklaşık 44 uçağın eş zamanlı olarak park edebileceği kapasiteye ulaşıldığını kaydetti.