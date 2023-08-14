Etna Yanardağı coştu; uçuşlar durduruldu!

Katanya Havalimanı, sosyal medya platformu X (eski adıyla Twitter) hesabından yaptığı açıklamada, Katanya'ya gelmesi ve Katanya'dan yapılması planlanan uçuşların yerel saatle 20.00'e kadar durdurulduğunu açıkladı. Katanya Belediye Başkanı Enrico Trantino da şehirde 48 saatliğine motosiklet ve bisiklet kullanımını yasakladı. Yasağın sebebi, pek çok sokağın külle kaplı olması olarak açıklandı.