Etna Yanardağı coştu; uçuşlar durduruldu!
İtalya'daki Etna Yanardağı'nın lav ve kül püskürtmesi nedeniyle bölgede uçuşlar geçici olarak durduruldu.
İtalya'nın güneyindeki Sicilya Adası'nda bulunan Etna Yanardağı'nda dün gece patlama meydana geldi. İtalyalı yetkililer, patlamanın, bir 'ön uyarı' anlamına geldiğini ve yanardağ ile ilgili uyarı seviyesinin bir kademe yükseltildiğini açıkladı. Patlamanın ardından Sicilya bölgesindeki Katanya Havalimanı'ndaki uçuşlar geçici süreyle durduruldu.
Anadolu Ajansı'nın İtalya'nın Ansa haber ajansından aktardığına göre, Katanya Havalimanı'nın geçici süreyle tüm uçuşlara kapatıldığı açıklandı. 3 bin 330 metre yüksekliğindeki dağ, 13 Ağustos Pazar akşamı faaliyete geçerek lav püskürtmeye başlamıştı. Lav akışı bugün sabah erken saatlerde dinse de yanardağın kraterlerinden birinin kül püskürtmeyi sürdürdüğü bildirildi.
Katanya Havalimanı, sosyal medya platformu X (eski adıyla Twitter) hesabından yaptığı açıklamada, Katanya'ya gelmesi ve Katanya'dan yapılması planlanan uçuşların yerel saatle 20.00'e kadar durdurulduğunu açıkladı. Katanya Belediye Başkanı Enrico Trantino da şehirde 48 saatliğine motosiklet ve bisiklet kullanımını yasakladı. Yasağın sebebi, pek çok sokağın külle kaplı olması olarak açıklandı.
Yanardağın püskürttüğü küllerin yolları kaygan hale getirdiği ifade edilen şehirde diğer motorlu araç sürücüleri de saatte 30 kilometreden fazla hız yapmama konusunda uyarıldı. Etna Yanardağı'nda en son büyük patlama, 1992 yılında yaşanmıştı.