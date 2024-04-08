Etna Yanardağı halka şeklinde duman püskürttü
İtalya'nın güneyinde bulunan Dünya'nın en tehlikeli yanardağlarından olan Etna Yanardağı'nda volkanik faaliyetler artış görüntülendi. Yanardağdan yükselen ve "vortex ring" olarak adlandırılan halka şeklinde dumanlar dikkat çekti.
Kaynak: AA
İtalya'nın güneyindeki aktif yanardağlardan Etna'da volkanik faaliyetler meydana geldi.
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3 bin 326 metre yüksekliğindeki Etna Yanardağı'nın 'Vortex ring' olarak adlandırılan halka şeklinde duman püskürttüğü görüldü.
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Etna Yanardağı, İtalya'nın güney kısımlarında Sicilya'nın doğusunda bulunan ve Messina'ya yakın olan bir yanardağdır.
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Şu anki yüksekliği 3329 m olan Etna yanardağı Avrupa'nın en yüksek yanardağıdır.
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