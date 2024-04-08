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Etna Yanardağı halka şeklinde duman püskürttü

İtalya'nın güneyinde bulunan Dünya'nın en tehlikeli yanardağlarından olan Etna Yanardağı'nda volkanik faaliyetler artış görüntülendi. Yanardağdan yükselen ve "vortex ring" olarak adlandırılan halka şeklinde dumanlar dikkat çekti.

Kaynak: AA
Etna Yanardağı halka şeklinde duman püskürttü - Resim: 1

İtalya'nın güneyindeki aktif yanardağlardan Etna'da volkanik faaliyetler meydana geldi. 

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Etna Yanardağı halka şeklinde duman püskürttü - Resim: 2

3 bin 326 metre yüksekliğindeki Etna Yanardağı'nın 'Vortex ring' olarak adlandırılan halka şeklinde duman püskürttüğü görüldü.

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Etna Yanardağı halka şeklinde duman püskürttü - Resim: 3

Etna Yanardağı, İtalya'nın güney kısımlarında Sicilya'nın doğusunda bulunan ve Messina'ya yakın olan bir yanardağdır. 

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Etna Yanardağı halka şeklinde duman püskürttü - Resim: 4

Şu anki yüksekliği 3329 m olan Etna yanardağı Avrupa'nın en yüksek yanardağıdır. 

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