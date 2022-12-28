Euro ve Leva TL'yi katlayınca, yine Türkiye'ye akın ettiler

Edirne’ye gelen komşu ülke Yunanistan ve Bulgaristan vatandaşları, kent merkezindeki çarşı ve pazarlarda alışveriş yaptı. Kent merkezinde yoğunluk oluşturan turistler, Edirne esnafının da yüzünü güldürmeye devam ediyor. Giyecekten yiyeceğe tüm ihtiyaçlarını Edirne’den karşılayan turistler, yeni yıl kutlamaları için de Edirne’yi tercih ediyor. Edirne’ye alışveriş turizmi için gelen Bulgar turistlerin ardından Yunan turistlerin de ülkeye giriş sayısı her geçen gün artıyor. Turistlerin cazibe merkezi haline gelen Edirne, en yoğun günlerini yaşıyor.