Euro ve Leva uçtu Bulgarlar ve Yunanlar Edirne'yi yine AVM'ye çevirdi
Edirne'de Bulgar ve Yunan turistler, iğneden ipliğe tüm ihtiyacını kentten karşılarken, reçetesiz ilaç ve takviye gıda ihtiyaçları için de eczanelerde yoğunluk oluşturuyor.
Edirne Eczacı Odası Başkanı Gürkan Kılıçcıgil, "Eczaneye temel müracaatlarının sebebi özellikle Türkiye'deki sağlık politikasının sağlam temelleri nedeniyle ilaç fiyatının belli bir oranda tutulması, bununla birlikte görece olarak bazı ilaçların ucuz kalması ve de Türkiye'de çok güçlü bir ilaç endüstrisi olması. Bulgaristan'da olmayan sağlık sistemindeki ilaçlarla ilgili olarak da buralarda hem kaliteli hem de ucuz ilaca erişebiliyorlar" dedi.
Sınır kenti Edirne'de, kur farkı nedeniyle birçok ihtiyacını karşılamak için gelen Bulgar ve Yunan turistler, başta alışveriş merkezleri olmak üzere birçok sektörde yoğunluk oluşturuyor. Komşu ülke vatandaşları, özellikle son dönemde reçetesiz ilaç ve takviye gıda ihtiyaçları için kentteki eczaneleri tercih ediyor. Edirne Eczacı Odası Başkanı Gürkan Kılıçcıgil, soğuk algınlığına karşı önleyici ilaçlar ve takviye gıdalara rağbet gösteren turistlerin yoğun talebinin, Türkiye'deki ilaç sektörünün kaliteli ve ucuz olmasından kaynaklandığını söyledi.
Bulgar turistlerin, döviz kurundaki artışla beraber özellikle de son 2-3 yıldan beri artan bir trendle Edirne'ye ilgi gösterdiğini belirten Kılıçcıgil, "Hafta sonları özellikle Edirne'de çok sayıda Bulgar vatandaşını ağırlıyoruz. Bununla birlikte Bulgar vatandaşları, çeşitli sağlık giderleri ile ilgili olarak ihtiyaçlarını da bizim Edirne'mizdeki eczanelerden karşılamaya başladılar. Eczaneye temel müracaatlarının sebebi özellikle Türkiye'deki sağlık politikasının sağlam temelleri nedeniyle ilaç fiyatının belli bir oranda tutulması, bununla birlikte görece olarak bazı ilaçların ucuz kalması ve de Türkiye'de çok güçlü bir ilaç endüstrisi olması. Burada özellikle çeşitli ilaçlarda, gıda takviyelerinde çok ciddi bir üretim kapasitemiz var. İşin gerçeği Bulgaristan'da olmayan sağlık sistemindeki ilaçlarla ilgili olarak da buralarda hem kaliteli hem de ucuz ilaca erişebiliyorlar" dedi.
Vitaminler ve gıda takviyelerine talebin yoğun olduğunu anlatan Kılıçcıgil, "Sadece ilaç değil, çok ciddi sayıda vitaminler ve gıda takviyelerine talep, ilaca olanın katbekat üstünde. Özellikle basit soğuk algınlığında kullanılan, çeşitli takviyeler amacıyla kullanılan birçok gıda takviyesine Bulgar vatandaşların talepleri oluyor" diye konuştu.