Euro ve Leva uçtu Bulgarlar ve Yunanlar Edirne'yi yine AVM'ye çevirdi

Bulgar turistlerin, döviz kurundaki artışla beraber özellikle de son 2-3 yıldan beri artan bir trendle Edirne'ye ilgi gösterdiğini belirten Kılıçcıgil, "Hafta sonları özellikle Edirne'de çok sayıda Bulgar vatandaşını ağırlıyoruz. Bununla birlikte Bulgar vatandaşları, çeşitli sağlık giderleri ile ilgili olarak ihtiyaçlarını da bizim Edirne'mizdeki eczanelerden karşılamaya başladılar. Eczaneye temel müracaatlarının sebebi özellikle Türkiye'deki sağlık politikasının sağlam temelleri nedeniyle ilaç fiyatının belli bir oranda tutulması, bununla birlikte görece olarak bazı ilaçların ucuz kalması ve de Türkiye'de çok güçlü bir ilaç endüstrisi olması. Burada özellikle çeşitli ilaçlarda, gıda takviyelerinde çok ciddi bir üretim kapasitemiz var. İşin gerçeği Bulgaristan'da olmayan sağlık sistemindeki ilaçlarla ilgili olarak da buralarda hem kaliteli hem de ucuz ilaca erişebiliyorlar" dedi.