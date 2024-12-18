Eurofighter savaş uçakları Ankara'ya iniş yaptı
Türkiye'nin satın almak istediği Eurofighter savaş uçakları, Milli Savunma Bakanlığı yetkililerinin inceleme yapması için Ankara'ya indi.
Kaynak: DHA
Türkiye'nin satın almak için talep ettiği ve görüşmelerin sürdüğü Avrupa yapımı çok amaçlı, 4.5 nesil çift motorlu Eurofighter Typhoon tipi savaş uçağı, Ankara'da Mürted Hava Meydan Komutanlığı’na iniş yaptı.
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Katar'a Ferocious Falcon V Tatbikatı için giden İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetleri’ne ait uçaklara iniş sırasında 2 adet F-16 savaş uçağı eşlik etti.
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Milli Savunma Bakanlığı yetkilileri uçaklarda inceleme yapacak.
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, hafta sonu medya temsilcileriyle buluşmasında Eurofighter konusunda görüşmelerin olumlu şekilde sürdüğünü söyleyerek, "Katar’da tatbikata katılan Birleşik Krallık’a ait 2 adet Eurofighter, 18 Aralık’ta Ankara'ya gelecek ve uçakları görme fırsatı bulacağız" ifadelerini kullanmıştı.
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