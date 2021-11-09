Euronews AK Parti'de ''Erdoğan sonrası'' için öne çıkan isimleri duyurdu
AK Parti içinde 'Erdoğan sonrası' dönemin konuşulmaya başlandığı ileri sürüldü. Euronews'in haberine göre Erdoğan'ın ardından liderlik koltuğu için 6 AK Partili ismin adı geçiyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yaptıkları açıklamalarda seçim için Haziran 2023'ü işaret etse de, son gelişmelerle Türkiye’nin bir anlamda 'seçim atmosferine' girmesi AK Parti kulislerini de hareketlendirdi.
Euronews'ten Dilek Gül'ün AK Parti kulislerine dayandırdığı haberde , parti içinde birbirinden farklı güç dengelerinin ortaya çıktığı ileri sürüldü. Seçim yaklaştıkça bu güç dengeleri arasındaki mücadelenin arttığı iddia edildi.
Haberde, 'Erdoğan sonrası' için öne çıkan isimler Binali Yıldırım, Numan Kurtulmuş - Abdülhamit Gül, Erkan Kandemir, Efkan Ala ve Süleyman Soylu olarak sıralandı. Bu isimlerin üzerinde durulmasının gerekçesi şöyle anlatıldı:
BİNALİ YILDIRIM
"Binali Yıldırım’ın siyasete girdiği tarihten itibaren Erdoğan’la yol arkadaşlığı yapıyor olmasının önemine vurgu yapılıyor. Parti içinde Yıldırım’a Erdoğan’ın 'zor zamanlarda sırtını dayadığı siyasetçi' gözüyle bakıldığı belirtiliyor.