Euronews AK Parti'de ''Erdoğan sonrası'' için öne çıkan isimleri duyurdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yaptıkları açıklamalarda seçim için Haziran 2023'ü işaret etse de, son gelişmelerle Türkiye’nin bir anlamda 'seçim atmosferine' girmesi AK Parti kulislerini de hareketlendirdi.