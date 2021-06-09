Ev alacaklar için büyük fırsat: TOKİ'den 388 lira taksitle daire! Yeni projeler geliyor

TAKSİTLER 388 TL'DEN BAŞLIYOR

Balıkesir Manyas'ta başvuru süreci 30 Haziran'a kadar devam edecek. Fiyatlar 136 bin TL'den ve taksitler 667 TL'den başlıyor. Bitlis Ahlat'ta yine 30 Haziran'a kadar sürecek başvuru süreci devam ederken Bolu Seben ilçesindeki konutlarda fiyatlar 138 bin 800 TL'den 462 TL taksitlerle konut sahibi olunuyor. Yine başvuru süreci 30 Haziran'a kadar devam ediyor.