Ev alacaklar için büyük fırsat: TOKİ'den 388 lira taksitle daire! Yeni projeler geliyor
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), dar ve orta gelirli vatandaşları ev sahibi yapmaya devam ediyor. 388 liradan başlayan taksitlerle konut sahibi olunabilecek konutların yanı sıra yeni projeler de başlayacak.
Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca birçok ile yeni konut projesi geliyor. Başvuru süreci devam eden projelerin yanı sıra ihale aşamasındaki yeni projeler de yer alıyor.
Hürriyet'ten Kübra Genç'in haberine göre İstanbul'da yapılacak yeni projeler Esenler ve Tuzla ilçesinde gerçekleştirilecek. Esenler'de kentsel dönüşüm kapsamında toplam 1.025 konut satışa çıkacak. Tuzla'da ise Aydınlı Mahallesi'nde 508 konut için 13 Ağustos'ta ihaleye çıkılacak.
TAKSİTLER 388 TL'DEN BAŞLIYOR
Balıkesir Manyas'ta başvuru süreci 30 Haziran'a kadar devam edecek. Fiyatlar 136 bin TL'den ve taksitler 667 TL'den başlıyor. Bitlis Ahlat'ta yine 30 Haziran'a kadar sürecek başvuru süreci devam ederken Bolu Seben ilçesindeki konutlarda fiyatlar 138 bin 800 TL'den 462 TL taksitlerle konut sahibi olunuyor. Yine başvuru süreci 30 Haziran'a kadar devam ediyor.
Burdur Karaman ilçesinde yer alan konutlar için 1 Haziran'da başvuru süreci başladı ve 11 Haziran'a kadar sürecek. Fiyatların 128 bin TL'den başladığı projede taksitler 429 TL'den başlangıç gösteriyor. Burdur Merkez'de yer alan projede 14 Haziran'da başvurular başlayacak. Fiyatların 210 bin TL'den başladığı projede taksitler 933 TL'den başlıyor.