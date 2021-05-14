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Ev almak isteyenler dikkat: İşte bankaların güncel konut kredi faiz oranları

Pandemi nedeniyle ekonomik sıkıntılar yaşayan vatandaşların krediye olan ihtiyaçları olurken bankaların kredi faiz oranları açıklandı.

Pandemi nedeniyle ekonomik sıkıntılar yaşayan vatandaşların krediye olan ihtiyaçları artarken, bankaların konut kredi faiz oranlarını haberimizde derledik... İşte banka banka ev kredisi faiz oranları ve çekilecek krediye göre ödenecek tutarlar...

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Salgın sürecinde yaşanan ekonomik olumsuzluklar vatandaşların kredi paketlerine olan talebini arttırdı. Ev sahibi olmak isteyenler kredi faizleri yüksek de olsa satın alma eğilimini sürdürüyor. Konut satışları her geçen ay artış yaşıyor.  Bu kapsamda, Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank başta olmak üzere bankaların konut kredisi faiz oranlarını liste haline getirdik... İşte, 14 Mayıs itibarıyla bankaların güncel kredi faiz oranları…

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Vakıfbank

Kredi tutarı: 100 bin lira

Faiz: 1.32

Vade: 60 ay

Aylık taksit: 2423 lira

Toplam geri ödeme: 146.998 lira

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Ziraat Bankası

Kredi tutarı: 100 bin lira

Faiz: 1.37

Vade: 60 ay

Aylık taksit: 2455 lira

Toplam geri ödeme: 148.647 lira

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