Ev almak isteyenler dikkat: İşte bankaların güncel konut kredi faiz oranları

Salgın sürecinde yaşanan ekonomik olumsuzluklar vatandaşların kredi paketlerine olan talebini arttırdı. Ev sahibi olmak isteyenler kredi faizleri yüksek de olsa satın alma eğilimini sürdürüyor. Konut satışları her geçen ay artış yaşıyor. Bu kapsamda, Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank başta olmak üzere bankaların konut kredisi faiz oranlarını liste haline getirdik... İşte, 14 Mayıs itibarıyla bankaların güncel kredi faiz oranları…