Ev fiyatları uçtu! En fazla artış hangi ilde? İşte ev fiyatlarında son durum

Merkez Bankası’nın (TCMB) 2022 Şubat ayına ilişkin açıkladığı Konut Fiyat Endeksi (KFE) konut fiyatlarındaki artışın rekor tazelediğini ortaya koydu. Buna göre, 2022 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 13,5 oranında artan KFE, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 96,4, reel olarak ise yüzde 26,9 oranında arttı.