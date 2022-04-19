Ev fiyatları uçtu! En fazla artış hangi ilde? İşte ev fiyatlarında son durum
Son zamanlarda her şeye gelen artışlar ev fiyatlarını da vurdu. Birçok ilde ev fiyatları tavan yaptı. İşte el fiyatlarında en çok artış yaşayan iller...
Türkiye'de ev almak isteyenleri kara kara düşündüren fiyatlar var. Merkez Bankası verilerine göre, konut fiyatları şubat ayında yıllık yüzde 96,4 artışla ile rekor tazeledi. Endeks ocak ayında da yıllık yüzde 77,4 yükselmişti. İstanbul'da ise ev fiyatlarındaki artış yüzde 100'ü geçti. İşte ev fiyatları en çok artan şehirler...
Merkez Bankası’nın (TCMB) 2022 Şubat ayına ilişkin açıkladığı Konut Fiyat Endeksi (KFE) konut fiyatlarındaki artışın rekor tazelediğini ortaya koydu. Buna göre, 2022 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 13,5 oranında artan KFE, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 96,4, reel olarak ise yüzde 26,9 oranında arttı.
İstanbul'da ev fiyatları yüzde 100'ün üstünde arttı
Konut Fiyat Endeksi’ndeki yıllık artış İzmir’de yüzde 90,1’i bulurken, Ankara’da yüzde 97,1 ve İstanbul’da ise yüzde 106,3 oranında arttı.
İstanbul, Ankara ve İzmir'in konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2022 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre, sırasıyla yüzde 14,9, yüzde 16,0 ve yüzde 12,7 oranlarında artış gözlendi.