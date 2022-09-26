Ev hanımıydı, ''kadın elinin hamuruyla erkek işine karışma'' dediler, herkesi pişman etti!

Başvurusu kabul gören İlhan kurumdan aldığı hibe desteği ile bir buçuk dönümlük bir alana tavuk çiftliği kurmak için kolları sıvadı. Eşi ve çocuklarının da desteğiyle kısa sürede 20 bin civciv kapasiteli broiler tavuk çiftliğini faaliyete geçiren İlhan iki yıldır elde ettiği düzenli gelirle kendi işinin patronu oldu.